今日 03:30
香港財經
港股直擊
夜市期指收報26522點，升39點，較昨日恒指收市26468點，高水53點，成交18375張。
夜市國指期貨收報10410點，較昨日國指收市高水25點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
匯璽III近沽清352伙 現大手客
今日信報
陳茂波：擬5年收回700公頃農地建屋
港股弱勢畢現 年底前有反彈無上升
陸文
｜
今日信報
英國蛋糕皇后 揭著名莊園秘密
林艷虹
｜
今日信報
美息塵埃落定 市況有望回穩
恒昇
｜
今日信報
Some HKers look to emigrate, but others want to stay and fight
Mark O'Neill｜ EJ Insight
中大機械人國際賽奪冠
StartupBeat
【私銀觀】倫敦金融中心地位穩
陸庭龍
｜
財富管理
匯璽III首輪暫沽240伙
地產新聞 ｜ 昨日 17:44
稱連日聽千段錄音 消防:有人一知半解
時事脈搏 ｜ 昨日 16:40
【新股追蹤】百威亞太IPO傳獲全額認購
香港財經 ｜ 昨日 16:25
天主教教區:不認同反修例歌作禮成詠
時事脈搏 ｜ 昨日 16:26
港股四日累插883點 收逾兩周低
港股直擊 ｜ 昨日 17:16
恒指收挫285點險守廿天線 友邦沽壓大
港股直擊 ｜ 昨日 16:19
施永青料恒指見底有望挑戰28000點
香港財經 ｜ 昨日 16:46
消防:未知傷者人數有變原因 同意翻查港鐵片段
時事脈搏 ｜ 昨日 17:11
華為德國發布5G手機Mate 30
中國財經 ｜ 昨日 21:23
何君堯:港動亂平息前 天祿暫停參賽
時事脈搏 ｜ 昨日 17:03
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞