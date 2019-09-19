即巿股評 港股直擊

昨天莎莎國際(00178)發盈警需就已在預期之中，而財爺預計本港第三季經濟或見負增長，再加上香港示威持續可能就快無遊客敢來港旅遊，本地零售及旅遊業正急速進入寒冬，朋友説本港100大元已有酒店入住，可想而知市道幾咁淒涼，聽到都知前景是多麼的難行。

旅遊相關股份重災區

莎莎國際只係衆多其中一間最直接受影響的公司，至於其他如堡獅龍(00592)、周大福(01929)、佐丹奴(00709)、利福(01212)就更慘，昔日為內地遊客朝聖必到之地，今天人流量已大減。至於莎莎早已實行要前缐銷售人員用微信強制性要與客人溝通，規定每日按公司發放最新產品與內地客人互動，惟知道始終未能及實體店般吸引，希望莎莎快找到應變招數渡過難關，知莎莎員工很多長期持有公司股票亦不斷買入，股價已跌足一年從5.6元下跌至今仍緊守未沽，除對公司有情意結亦貪其過往派高息，雖然莎莎公布手頭現金有11億港元，若今年度業績見紅估計管理層仍以大局為重仍會派息、因要留住機構投資者，但未必可如往常般派高息了。近期股價走勢未見有太大的買盤入市支撐，歸咎於本港其他零售股情況亦只會跟隨莎莎後塵，資金就算想入市撈底亦不是這時刻，加上示威持續，零售業根本未知最壞時刻已到未。

申洲國際表現驚人

與基金朋友晚飯，他們近期亦不碰本地零售股，轉而開始留意一些內房股，因內房估值已於早前開始見吸引，其次是紡織股，例如申洲國際(02313)更是他們至愛，雖然估值現時略高，但客戶多是全球性知名服裝品牌，不說不知申洲國際過去10年間股價暴升40倍，有時基金分析員確有他們的眼光，至於現時內房又是否如基金看法值得博入，暫離本地旅遊、零售股類可能就見仁見智，但據他們看法就是一類已見底另一類就 仲未見底，要博就悉隨尊便。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。