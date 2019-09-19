重要通告 港股直擊

保利達資產(00208)公布，已參與於香港及其他認可金融市場進行金融投資的業務活動。

該公司指出，金融投資為董事會特別關注的一個領域，並將審慎地於金融市場尋求潛在投資機會，以便更能充分善用的現有資源。