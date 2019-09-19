市場擔心本港經濟在第三季可能出現負增長，港股連跌第4日，累插883點，全日成交705.78億元。
北水重返港股，由昨日淨走1.4億元，轉至今日淨入3.66億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
建行(00939)為今日淨入最多個股，全日有4.27億元淨入，太保(02601)也有4752萬元淨買，但招行(03968)錄1.44億元淨走；中行(03988)及農行(01288)也分別有7042萬及1974萬元淨走。
手機股連續兩日受追捧，藍籌手機孖寶舜宇(02382)及瑞聲(02018)，全日分別有2.23億及2.06億元淨買；屬小米系的金山軟件(03888)亦錄1.52億元淨買，但騰訊(00700)全日錄9824萬元淨走；中興(00763)也錄1200萬元淨沽。
內房恒大(03333)全日有9088萬元淨沽；融創(01918)也錄7873萬元淨走；醫藥龍頭中生製藥(01177)則有2490萬元淨走。
友邦(01299)全日挫3%，為包尾藍籌，全日也錄2.34億元淨走，為今日最多北水淨走個股。
另外，今日急插後拗腰倒升的南方能源(01573)，全日也錄1132萬元淨入。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、友邦、騰訊、舜宇、瑞聲、金山、中生製藥、招行、融創及恒大。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:南方能源、騰訊、中興、舜宇、金山、瑞聲、神華(01088)、中行、太保及農行。