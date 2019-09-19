即巿股評 港股直擊

伽馬數據早前公布的《2019中國遊戲產業半年度報告》顯示，上半年中國遊戲市場實際銷售收入1163.1億元人民幣，按年增長10.8%，升幅重回雙位數。期內移動遊戲市場實際銷售收入突破700億元人民幣，按年增長18.8%；用戶端遊戲市場實際銷售收入重回正增長。經歷一輪風雨，整體內地遊戲市場終於回暖。

另外，內地昨日發放新一批遊戲版號名單，共22款遊戲獲批，最受關注當然是雙雙有遊戲獲批的騰訊(00700)和網易。

當然一如以往市場會睇漏眼，當中港股創夢天地(01119)有「弓箭手大冒險」獲批。

去年底上市的創夢天地團隊本身頗具名氣，騰訊持股20.65%，其餘股東包括四太梁安琪和王健林兒子王思聰的普思資本等，另外首席營銷官為梁安琪之子何猷君。

集團上月底公布中期股東應佔溢利1.78億元人民幣，按年增長79.54%。不過股價僅見兩日小陽春，自5月初以來一直受制50天線，目前10天、20天和50天線在4.6元水平交纏，呈待突破格。

估值上，EJFQ FA+顯示，預測市盈率7.6倍，科網手遊股而言不貴；預測今年核心盈利增長80.6%。

不過市場只有3個分析員覆蓋，數據要打折扣，只可作短線博突破之選，第一站先睇100天線(目前約5元)，半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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