港股直擊 即巿股評

美國一如預期減息四分一厘，加上市場憧憬「擴表」，隔晚美股道指反覆高收。不過財政司司長陳茂波預計本港經濟在第三季可能出現負增長，港股連跌第4日。

恒指高開66點，報26820已見全日高，開市後掉頭，上午最多跌333點，中午跌332點。恒指午後曾挫382點，見26372點，創兩周低。恒指收報26468點，跌285點或1.1%，連跌4日累插883點或3.2%，為9月3日以來收市低。大市今日下跌股份比例64%；上升股比例36%。

國企指數報10385點，跌93點或0.9%。國指四日累挫302點或2.8%。

大市成交額705.78億元。

恒指即月期貨收市跌243點，報26489，高水20點。

A股反覆高收，滬指升0.46%；深成指升1.01%。

美國道指期貨最新跌52點，報27090。

藍籌股方面，港鐵(00066)跌1.5%；建行(00939)跌0.7%；平保(02318)跌1.1%；長和(00001)跌1.6%；創科(00669)跌2.1%；金沙(01928)跌1.6%；銀娛(00027)跌1%。相反，申洲(02313)升1.3%；石藥(01093)升1.2%。

焦點板塊

金融股：聯儲局一如預期再減息四分一厘，本港金管局亦將基準利率下調0.25厘，由2.5厘降至2.25厘，市場擔心淨息差收窄，金融股今早領跌大市，友邦(01299)挫3%；中銀香港(02388)跌1.6%；渣打(02888)跌0.5%；滙控(00005)跌0.3%；恒生(00011)跌2.4%；東亞(00023)跌1.3%；大新銀行(02356)跌1.1%。

手機股：市場依然憧憬華為將於今日公布新旗艦手機，加上新iPhone在華預售熱烈，個別手機股續熱炒。蘋果供應鏈的瑞聲(02018)再飆5.9%；高偉電子(01415)升0.8%。另外，舜宇(02382)升2.8%；丘鈦(01478)升3.7%；比亞迪電子(00285)升3.6%；華顯光電(00334)飆20.4%。

石油股：隔晚紐油再吐逾2%，石油相關股續跌，「三桶油」跌0.3%至1.9%；上石化(00338)跌1.7%；中海油服(02883)跌1.7%；中石化煉化(02386)跌1%；安東(03337)跌1.2%。

燃氣股：發改委指首8月內地天然氣表觀消費量1992億立方米，按年增長10.4%，板塊今日相對硬淨，中國燃氣(00384)升1%；新奧(02688)升0.8%；昆能(00135)升2.9%；潤燃(01193)除息，股價升1.6%；港華燃氣(01083)升0.7%。

焦點股份

華晨(01114)：股價挫6.2%。富瑞將華晨評級由「買入」降至「持有」，目標價由9.5元降至9.4元，以反映寶馬產品周期正見頂，華晨受惠及上升空間有限。

愛康醫療(01789)：昨日創新高，股價吐8.9%，成交額1.34億元。外電引述銷售文件，指愛康醫療股東OrbiMed Asia Partners IILP以每股7.78元配售2500萬股股票。

中原銀行(01216)：股價創新低，收市插14.4%。集團旗下貸款APP內地遭投訴遭強制進行借貸。

普華和順(01358)：減持內生物製藥公司持股，股價飆14.3%。

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