即巿股評 港股直擊

隔晚美國聯儲局一如預期減息0.25厘，不過議息記者會上，鮑爺暗示今年餘下時間未必再次減息，而反映利率走勢嘅「點陣圖」同樣預示今年聯儲局再減息機會唔大。聯儲局似乎又傾向鷹鷹地，侵侵當然又睇唔過眼，再喺社交平台向聯儲局開火，今次用詞都幾狠，指聯儲局No “guts,” no sense, no vision! 不過當歐央行減息同時再行EQ，聯儲局又係相對保守，咁侵侵一向視美股走勢為其功績之一，一旦聯儲局唔肯放水影響美股走勢，侵侵當然嬲嬲豬。

至於香港呢邊金管局都跟手減息，不過財爺波叔預計本港第三季經濟或見負增長，搞到港股高開低走。恒指高開66點，見26820點已經係半日高位，其後迅即掉頭向下，而且愈插愈深。中午恒指報收26421點，跌332點為半日低位，國指則跌110點，半日報收10367點。人家A股仍然撐得住，呢期A股繼續跑贏港股。

重磅藍籌股普遍下跌，騰訊(00700)多日回購亦撐唔住，今日終於失守340元。下面支持位係20日線(336)及250日線(334)嘅匯聚區，睇嚟都係瓜多過菜。其他重磅股以友邦(01299)跌近3%表現最差，阿Man都講過即使長線睇好此股，股價一日未重上80元企穩，都唔使急住買貨，睇嚟大有機會下試73元尋找支持。

除咗友邦之外，其他金融股受金管局減息影響，市場擔心淨息差收窄，整個板塊均見下跌，而大笨象(00005)跟渣打(02888)更多重顧慮，受米字旗國脫歐不明朗因素影響。暫時本地銀行股技術走勢都其為難睇，短期呢個板塊都可以不理。

新款iPhone預訂反應好過預期，加上市場憧憬華為將於今日公布新旗艦手機，手機設備股繼續熱炒。而蘋概股瑞聲(02018)逆市再升逾半，成其他手設股至少升1%以上。

唔係阿Man睇死石油股，話咗油價好難再爆升，隔晚紐油回吐逾2%，而沙地亦表現產油設施已陸續恢復。三桶油跟其他油服股腳軟，講咗N次呢個板塊高追實死無生。

睇嚟港股短期要下試20日線(26373)找支持，但呢個位支持力度有幾大，呢幾個月淡底嘅阿Man梗係唔多睇好，只係下周五期指結算，暫時期權Put較活躍重貨區喺26000至26300點，今個月內恒指低過呢個水平機會唔大。再睇埋牛熊證街貨分布，牛證重貨區26500至26700今日已殺個乾乾淨淨，除非26000至26300點嘅牛證街貨大幅增加，短線恒指守住20日線機會仍大。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)