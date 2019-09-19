即巿股評 港股直擊 香港財經

上周五正值中秋佳節，A股休市，港股交投亦較為淡靜，在成交不足500億下，仍然乾升265點，報27352點。踏入本周，受累社會衝突持續加劇、中東緊張局勢升溫及中美貿易戰去向仍然未明，加上內地8月份多個經濟數據均遜預期，其中8月份工業增加值按年升4.4%，社會消費品零售總額按年升7.5%，兩項數據均低過上月增幅，前者數據更續創逾17年新低，大市連日來反覆回落，回調逾900點，更接連失守10天線及50天線，筆者執筆之時大市與20天線也只咫尺之遙。

外圍方面，上周歐央行不但將負利率基礎上再減息0.1厘，至破天荒的負0.5厘；同時決定從11月1日起，重新啟動量化寬鬆計劃(QE)，規模為每月200億歐羅。本來歐央行在去年12月停買新債，市場預期將漸進加息及縮表，但在全球貿易摩擦加劇、英國脫歐前景未明朗、外部需求下跌等負面因素拖累下，歐洲的製造、投資和出口面臨壓力，經濟持續疲弱，結果未收水又要再重啟QE。

美聯儲亦緊隨歐洲央行放鬆貨幣政策的步伐，在17、18日舉行的議息會議後宣布下調息率0.25厘，合乎市場預期，香港金管局亦跟隨下調基本利率至2.25厘。而一向支持大幅減息的美國總統特朗普卻炮轟鮑威爾「再度失敗」。美股周三轉跌為升，主要是因為美聯儲主席鮑威爾的會後聲明較為中性，當中提到美國經濟仍溫和增長，暫時未見連續減息及實施負利率政策的需要，但亦表示有需要時將比預期早去擴張資產負債表。

在兩大央行接連降息下，或將再掀起全球央行減息潮；人行近日恢復逆回購操作、取消QFII及RQFII投資額度等，相信內地將會繼續循序漸進地採取寬鬆的貨幣政策，以刺激本地內需及穩定經濟，不排除人行在年底及明年跟隨環球央行步伐進行減息，以降低企業的融資成本。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗