熱門：

今日 12:49 即巿股評 港股直擊

【短線出招】中糧肉食易引北水炒

放大圖片

自從最近本港信貸評級前景展望遭調低至「負面」，本地因素一直拖港股後腿，本港經濟在第三季可能出現負增長，技術性衰退風險增加。北水連續四日流出港股，短期泊A股較安全已是共識，國慶前本港局勢令人憂慮。

恒指昨日跌穿10天線及50天線滙聚，做淡誘因大，事實上國企指數 的「拋物線SAR指標」已率先在本周二出現反手做淡訊號，到今日終於恒指亦出現SAR向淡訊號，留意恒指20周線亦已跌穿50周線，中線要步步為營，短期支持先睇8月上旬至9月上旬的頭肩底頸線約26300點，亦接近目前20天線支持(約26376)；中期看250周線支持(目前約25600點)。

今早在公仔箱推介中糧肉食(01610)，話晒有豬價上升周期的清晰題材，非洲豬瘟嚴重影響豬肉市場供應，中央雖然將按計劃釋出1萬噸緊急儲備冷凍豬肉以填補供應短缺，不過相信亦難阻豬價上升趨勢。疫情亦令養殖門檻提升，龍頭企業食品安全做得較好，競爭優勢凸顯。中糧肉食生豬養殖產能正擴張，銷售優質豬肉方面，旗下「家佳康」品牌三上央視，並亮相「一帶一路」能源部長會議、博鰲論壇等，具品牌力。

6個分析員預計中糧肉食今年核心盈利將急升近2倍，明年將進一步大幅增長，預測市盈率只有7.4倍；相反在在深圳上市的A股溫氏股份(300498.SZ)，動態市盈率(TTM)高達46倍。中糧肉食較早前獲納入「港股通」範圍，不難成為北水資金炒作對象。

公司7月12日公布第二季度營運快報後，股價自2.1元起步反彈，高見3.07元後，8月受大市拖累下跌，低見2.15元，今早承接昨日急升逾8%下，挑戰100天線阻力，半日升逾3%報2.64元，中線先上望3元，亦只是大型對稱三角形的一個小突破。

羅崇博 (杜比)

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。