即巿股評 港股直擊

自從最近本港信貸評級前景展望遭調低至「負面」，本地因素一直拖港股後腿，本港經濟在第三季可能出現負增長，技術性衰退風險增加。北水連續四日流出港股，短期泊A股較安全已是共識，國慶前本港局勢令人憂慮。

恒指昨日跌穿10天線及50天線滙聚，做淡誘因大，事實上國企指數 的「拋物線SAR指標」已率先在本周二出現反手做淡訊號，到今日終於恒指亦出現SAR向淡訊號，留意恒指20周線亦已跌穿50周線，中線要步步為營，短期支持先睇8月上旬至9月上旬的頭肩底頸線約26300點，亦接近目前20天線支持(約26376)；中期看250周線支持(目前約25600點)。

今早在公仔箱推介中糧肉食(01610)，話晒有豬價上升周期的清晰題材，非洲豬瘟嚴重影響豬肉市場供應，中央雖然將按計劃釋出1萬噸緊急儲備冷凍豬肉以填補供應短缺，不過相信亦難阻豬價上升趨勢。疫情亦令養殖門檻提升，龍頭企業食品安全做得較好，競爭優勢凸顯。中糧肉食生豬養殖產能正擴張，銷售優質豬肉方面，旗下「家佳康」品牌三上央視，並亮相「一帶一路」能源部長會議、博鰲論壇等，具品牌力。

6個分析員預計中糧肉食今年核心盈利將急升近2倍，明年將進一步大幅增長，預測市盈率只有7.4倍；相反在在深圳上市的A股溫氏股份(300498.SZ)，動態市盈率(TTM)高達46倍。中糧肉食較早前獲納入「港股通」範圍，不難成為北水資金炒作對象。

公司7月12日公布第二季度營運快報後，股價自2.1元起步反彈，高見3.07元後，8月受大市拖累下跌，低見2.15元，今早承接昨日急升逾8%下，挑戰100天線阻力，半日升逾3%報2.64元，中線先上望3元，亦只是大型對稱三角形的一個小突破。

羅崇博 (杜比)