港股直擊 即巿股評

財政司司長陳茂波預計本港經濟在第三季可能出現負增長，恒指今早高開低走，以近半日低位收市。

恒指高開66點，報26820屬半日高位，開市後掉頭，半日收市前曾挫333點，見26421點為兩周低。恒指中午收報26421點，跌332點或1.2%，大市成交額388.24億元。

國企指數報10367點，跌110點或1.1%。

A股表現反覆，滬指微升不足1點；深成指升0.41%。

藍籌股方面，港鐵(00066)跌1.4%；長和(00001)跌1.8%；金沙(01928)跌1.9%；銀娛(00027)跌1.6%。相反，申洲(02313)升1.5%；石藥(01093)升0.3%。

焦點板塊

金融股：聯儲局一如預期再減息四分一厘，金管局亦將基準利率下調0.25厘，由2.5厘降至2.25厘，市場擔心淨息差收窄，金融股今早領跌大市，友邦(01299)挫3%；中銀香港(02388)跌2.2%；渣打(02888)跌1.4%；滙控(00005)跌1.2%；恒生(00011)跌1.9%；東亞(00023)跌1.3%；大新銀行(02356)跌1.5%。

手機股：市場依然憧憬華為將於今日公布新旗艦手機，加上新iPhone在華預售熱烈，手機股續熱炒。蘋果供應鏈的瑞聲(02018)再飆5.4%；通達(00698)擬拆家品業務上深創板上市，半日升1.4%；高偉電子(01415)升0.8%。另外，舜宇(02382)升2.1%；丘鈦(01478)升2%；比亞迪電子(00285)升2.6%；富智康(02038)升2.1%；華顯光電(00334)飆11.1%。

石油股：隔晚紐油再吐逾2%，石油相關股續跌，「三桶油」跌0.6%至2.8%；中海油服(02883)跌1.6%；海隆(01623)跌1.1%；安東(03337)跌1.2%。

焦點股份

愛康醫療(01789)：昨日創新高的，半日吐9.4%。外電引述銷售文件，指愛康醫療股東OrbiMed Asia Partners IILP以每股7.78元配售2500萬股股票。

普華和順(01358)：減持內生物製藥公司持股，股價半日飆14.3%。

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