即巿股評 港股直擊

噚日下半場悶足全場咁滯，隻恒指熊(55636)揸住過夜，今朝早起身都仲被美股嚇一嚇，事關美聯儲減息0.25厘，而道指一度跌逾200點，但收市就倒升幾廿點，都話咗減唔減息都唔係重點，重點係個市如何去解讀呢單嘢啫。

喺巴士上見到恒指做完U盤，恒指升66點，開市報26820點；踩入公司門口大約9點40分到，事關一行到返自己個位時就見到個電視已經開著，望住右下角恒指報價見紅，但其實我心諗：我噚晚無熄電視？見到同事Thomas同Patrick比我更早返咗嚟，我唯有同自己講係佢哋兩個想睇電視而開架啦(其實真係唔會...)

依家9點48分，斟完杯水喺位度打緊隻稿，見恒指由我返嚟時跌4X點，進一步下跌至跌8X點，開緊恒指5分鐘圖之際，我舅父Eric忽然send張3X年前嘅相過嚟，哈，嗰張相就係未讀書但曉行曉走嘅我，好彩嚇大啫，唔係都被自己嚇親；再將張相forward比我家老爺認人，佢答我呢個係我最好嘅嗰位中學同學阿賢、第二次估係我表妹阿婷、第三次再估竟然估係我同事...哼！連戰友Jack都估到係我啦，等我今晚同我兩個老友雞煲完返屋企之後你就知死！

笑過一輪之後再望望電視機，搞咩已經跌過百點， reload多次個圖再睇已經跌逾200點，一望就望到條SlowSTC(14,3)落到個位數嘅超賣水平，呢估時間(10點7分)將隻(55636)掉走，證價做緊$0.085，對比噚日計過嘅平均買入價$0.0685，24.1%賺幅已經袋袋平安。

再睇返恒指日線圖，重整一下依家發生咩事先。恒指今朝高開低收走，由升轉跌，呢三日粒燭都係貼住條50天線以下運行，但今日無啦啦條10天線(26884點)升穿咗條50天線(26890點)，發出咗個「黃金交叉」訊號，咁都無乜嘢嘅，港股由8月15日低位24899點一直向上行至依家26580點(10點11分mark低計)計，好歹都叫做彈咗1681點先啦，唔出返個交叉點對得住個市先得架。不過SlowSTC(14,3)個頭就愈耷愈低；Click埋條保歷加通道出嚟睇，保歷加通道頂有下行之嫌，即暗示收窄咗大市上行嘅高度。

開埋恒指牛熊證街貨圖，截至10點14分止以恒指最低見過26540點計，下方第一層牛證26600至26699點全數死亡，呢度有相當於1030張期指。而26500至26599點呢度就有成819張期指嘅街貨，而當中有一半死咗，之前有介紹過坊間有輪商網站有出到以50點為一層街貨嘅牛熊證街貨圖，比大家再拆細啲去睇嘅，喺26550至26599點呢度有相當於123張期指，不過都已經死晒，變相依家最貼價其實係26500至26549點，呢度有相當於696張期指，換言之喺呢819張期指街貨裡頭，大市依家先食得嗰15%，餘下嘅85%又點會放過佢哋呢？

至於上方熊證，最貼價嘅係26900至26999點，呢度有相當於343張期指，如果現價(10點24分mark)26601點反彈299點嘅話，咁現價先至叫做行到去門口位；但如果用同樣點數向下殺嘅話，即係殺落去26302點，換言之即連殺三層(嗰2點豪埋比你)，都有過千張期指架。

明白見個下今朝早一下子向下衝嘅時候，相當有26500至26599點嘅牛證會出現大逃亡，但估計可能有牛證後將防守線向下移。Day Trade嘅話，恒指熊(55811)，收回價26900點係市場最貼價嘅熊證，同另一隻同一收回價相比嚟講，(55811)槓桿係爭啲(但都有約56倍槓桿架)，不過另一隻嘅街貨有成23.7%，(55811)都只係1.7%。

安全啲可考慮恒指熊(55832)，收回價27200點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約35.9倍，係同一收回價中槓桿最高。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。