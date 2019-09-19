港股直擊 即巿股評

港股連跌三日累插近六百點，短期缺乏利好消息下，恒指或續偏軟，港股ADR預示今早低開。

美國聯儲局一如預期決定再減息四分一厘，美股議息結果公布後表現反覆，道指輾轉急挫逾200點，但收市拗腰，主要是聯儲局主席鮑威爾在會後表示，美國經濟仍然強勁，暗示今年甚至明年都無須再減息，但局方可能有需要擴張資產負債表，消息帶動銀行股股價上揚。道指收市倒升36點，標指微漲0.03%，納指跌0.11%。美滙趨強，美滙指數尾段升0.32%，報98.58。

聯儲局同時公布最新的利率及經濟展望。從利率點陣圖所見，一眾官員預測今年底的聯邦基金目標利率中位數為1.875厘，意味今年內將不再減息，但有7名官員預期年底前再減0.25厘。至於明年底，預測利率中位數為1.875厘。

在最新的季度經濟展望，聯儲局上調今年經濟增長預測至2.2%，較6月時預測的2.1%為高；明年的經濟增長則維持在2%。至於今年通脹率預測保持在1.5%不變，並展望失業率略升至3.7%。

曾經表示希望將利率降至零甚至負利率的美國總統特朗普，在社交網站發文，批評聯儲局及主席鮑威爾再次失敗，認為他們無膽量、無常識及無遠見。

由於沙地能源部長稱原油生產將於9月底回復至受襲前水平，拖累油價周二大幅回吐，周三跌勢持續。布蘭特期油及紐約期油收市分別跌跌1.5%及2.1%。市場擔心原油價格上升引發通脹，黃金有對沖需求，紐約12月期金每盎斯收報1515.8美元，升0.2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.83元，較本港收市低0.02元；騰訊(00700)ADR收報340.4元，低2.6元；國壽(02628)ADR收報19.12元，高0.06元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.57元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報4.19元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報4.75元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.53元，低0.17元；聯通(00762)ADR收報8.32元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報3.62元，低0.01元。

ADR港股比例指數26665，較周三恒指低89點或0.33%。即月恒指夜期收報26629點，跌102點，低水125點。恒指昨日收市報26754，跌36點或0.13%，連跌三日累插近六百點，短期支持參考20天線約26400點附近。

中美貿易戰及反《逃犯條例》修訂運動雙重打擊下，財政司司長陳茂波預計，本港經濟在第三季可能出現負增長。

焦點股份

莎莎(00178)：公布截至8月底止財政年度首五個月營業額約30億元，按年下跌一成半，其中港澳市場下跌一成七。八月份銷售按年下跌一成半，其中港澳市場下跌三成二，導玫港澳市場及集團整體在八月份都錄得虧損，首五個月集團出現虧損。

思捷環球(00330)：截至六月底止全年虧損收窄至21.44億元，每股虧損1.14元，不派息，對比上一年虧損25.54億元。

中金給予中糧肉食(01610)「跑贏大市」的初始評級，目標價3.6元。