即巿股評 港股直擊 國際財經

金融市場在美國聯儲局議息期間出現波動， 涉及的並非股滙，而是油市與利率市場。隨着沙地阿拉伯確認被破壞的產油設施，於本月底可回復至日產1100萬桶水平，意味供應受阻程度較之前估計的輕微得多，國際油價周二(17日)急回，蒸發上日近半升幅。

另一方面，由於美國企業到期交稅(周一為繳納季度聯邦稅的截止日)、適逢國庫債券拍賣結算期，以及投資者沽售債券導致債市出現大量回購，令美國銀行體系現金不足。以國債作抵押品的隔夜回購利率(Overnight repo rate)周二曾勁飆逾3倍，見8.75厘，創去年11月後最高，並遠超聯邦基金利率區間範圍頂部(2.25厘)，使市場人士擔心聯儲局或失去保持利率穩定的掌控能力。

美國基準利率勢必下調，但貨幣市場短期利率突然抽高，顯示美國銀行體系美元嚴重短缺；負責管理聯儲局所持巨額債券的紐約聯邦儲備銀行，因而10年來首次針對美國政府、機構和按揭抵押等多種債務工具，於公開市場進行總值530億美元的回購操作(repo operation)，即由局方向交易商買入國庫券等高質素債券，藉此注入資金滿足市場需求，最終順利壓低隔夜回購利率至3.5厘，又預告周三(18日)會再次進行回購操作，金額達750億美元。

紐約聯儲銀行一連兩天「出手」，只屬抵禦美元資金短缺的第一道防線。如果「美元荒」持續，聯儲局還有多項政策工具可以選擇，包括大幅下調超額存款準備金利率(IOER)與推出常備回購便利工具(SRF)。

然而，自今年第二季起，聯邦資金有效利率(EFFR)持續比IOER高，即使聯儲局7月底開始減息，仍沒法引導EFFR下降，換言之，一向被視為EFFR上限的IOER，其實際意義早已蕩然無存。至於局方5月議息時曾討論的SRF(允許金融機構用美國國債，以固定利率來換取存放在聯儲局準備金的措施)，預估最快明年才推出。

「新債王」岡拉克直言，貨幣市場利率高企，或促使聯儲局「很快」(pretty soon)啟動「輕度量化寬鬆」(QE lite)，再購買國債，令資產負債表擴張速度與貨幣增長一致，回到金融危機前的情況。若他所料不差，則聯儲局加快重啟量寬非不可能。

雖然全球主要央行已進入新一輪減息期，惟早幾年「收水」措施遺留下來的影響仍未消退，附【圖】所見，統計世界三大央行(聯儲局、歐洲及日本)資產負債表總規模加上內地外滙儲備數額的按年變化，由2018年初高位逐步回落，至年底跌到負值；參考以往經驗，當四大央行「水源」偏緊(資產規模比去年同期顯著收縮)時，金融市場較容易出現震盪，例如2009年、2012年和2015年。

值得留意的是，考慮到高基數效應，四大央行「開水喉」實質作用還有待反映，除非各國加快(擴大)量寬，否則金融市場隨時因為短期「水緊」而再度急劇波動，投資者絕不能掉以輕心。

信報投資研究部

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