熱門：

今日 19:12 港股直擊

【新股追蹤】S&T HLDGS暗盤升近16%

於新加坡從事建築服務及物業投資業務的S&T HLDGS(03928)明日掛牌上市，暗盤收升近16%。

耀才證券暗盤交易中心資料顯示，S&T HLDGS暗盤收報1.24元，較招股價1.07元，升0.17元或15.89%，每手2000股計算，未計手續費，每手賬面賺340元。

該股每股發售價1.07元，集資淨額約9100萬元。公開發售部分獲超額認購6.21倍；配售部分獲輕微超額認購。認購一手2000股，中籤率35.01%。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。