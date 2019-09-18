港股直擊

於新加坡從事建築服務及物業投資業務的S&T HLDGS(03928)明日掛牌上市，暗盤收升近16%。

耀才證券暗盤交易中心資料顯示，S&T HLDGS暗盤收報1.24元，較招股價1.07元，升0.17元或15.89%，每手2000股計算，未計手續費，每手賬面賺340元。

該股每股發售價1.07元，集資淨額約9100萬元。公開發售部分獲超額認購6.21倍；配售部分獲輕微超額認購。認購一手2000股，中籤率35.01%。

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