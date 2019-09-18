港股直擊 即巿股評

市場觀望聯儲局今晚議息結果，惟利率期貨預示減四分一厘機會昨日曾大縮至低過五成，累港股連跌兩日瀉562點後，今日再跌36點，但投資者觀望氣氛濃厚，全日大市波幅只得160點，成交更縮至不足600億元。

恒指高開48點，升幅曾擴至100點，高見26891點，惟在10天線(約26889點)和50天線(約26891點)滙聚受阻，加上觀望議息結果，入市氣氛不大下，累恒指再度回落，尾市最多曾倒跌59點，低見26730點，最終恒指收報26754點，跌36點或0.13%，三日累跌598點或2.2%；國企指數報10478，跌23點或0.23%，大市成交額595.08億元。

個股升多跌少，下跌比例為45%，上升比例55%。

即月期指收報26731，跌16點，低水23點，成交有10.84萬張。

芝加哥商品交易所資料顯示，聯儲局今晚減息四分一厘機會由一周前的87.7%，大幅降至昨日48.5%，維持息率不變由上周的12.3%，大幅攀升至昨日的51.5%。不過，最新數據顯示今晚減息四分一厘機會仍有56.5%，維持息口不變機會為43.5%。不過有市場人士指出，利率期貨反映的減息機會，應是受到短期市場利率連日飆升影響，未必可以準確反映市場預期聯儲局今次決定維持利率不變的機會大增。

藍籌股個別發展。友邦(01299)升0.7%；滙控(00005)漲0.2%；港交所(00388)微升0.3%；平保(02318)漲0.4%；但國壽(02628)下滑0.2%；騰訊(00700)跌0.2%；建行(00939)跌0.3%；神華(01088)連升三日後，收市吐2.7%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

手機股：蘋果新iPhone內地預售暢旺，京東開賣5分鐘iPhone11 Pro系列售罄，整體而言，蘋果新機預售量按年增加480%；天貓首日預售量按年增長335%。蘋概股瑞聲(02018)飆10.2%，為升幅最大藍籌；高偉(01415)炒高9%；通達(00698)升6.2%；鴻騰(06088)升1.7%；華為明天公布新旗艦機，丘鈦(01478)飆升7.4%；比亞迪電子(00285)急揚5%；信利(00732)勁升11.3%；舜宇(02382)卻僅升0.3%。

體育用品股；內地提出促進體育消費舉措，體育用品股應聲造好，李寧(02331)漲3.6%；安踏(02020)揚3.8%；特步(01368)漲3.7%；361度(01361)漲2.6%；中國動向(03818)升1.2%。

公路股：憧憬即將到來十一國慶刺激車流，公路股逆市向好，上周宣布購入三條公路的越秀交通(01052)創上市新高，全日揚4.2%，更錄四連升；深高速(00548)也同樣創新高，並連升五日，收漲2.5%；滬杭甬(00576)也漲1.3%。

石油相關股：沙地阿拉伯能源部長披露，當地遇襲的石油設施最快本月底回復正常生產，消息拖累國際油價周二顯著回落。紐油跌或5.7%；布油跌6.5%。「三桶油」收跌1.4%至2.1%。油服股方面，安東(03337)插6.5%；宏華(00196)挫3.5%；中石化油服(01033)挫3.4%。

焦點股份

美團(03690)：獲高盛上調目標價，最終以全日最高位75.4元收市，全日漲4.7%，成交有23.7億元，為今日第三大成交個股。

春立醫療(01858)：股價又創上市後新高，股價一度飆7.6%，高見44.7元，全日仍大升7.1%，造44.5元，成交金額2180萬元。

鴻寶資源(01131)：早段一度大幅飆升1.07倍，高見1.88元，創上市新高，之後升幅大縮，收市僅升22%，為最大升幅「港股通」股份，成交有6590萬元。