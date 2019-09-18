港股直擊 香港財經 重要通告

莎莎國際(00178)發盈警，初步評估，截至今年8月底止，今財政年度首5個月的營業額約30億元，按年下跌約15%，其中港澳市場亦下跌17%。

集團8月份的銷售表現最差，按年下跌約28%，而港澳市場亦於該月跌32%。此銷售跌幅導致港澳市場及集團8月份錄得虧損，亦引致集團於首5個月期間錄得虧損。

莎莎表示，9月銷售情況仍非常疲弱，9月1日至 9月15日期間，營業額按月跌約14%，按年大跌約29%。

集團表示，業績倒退的主要原因是核心市場香港地區的銷售表現疲軟，受到香港持續不斷的社會活動、中美貿易戰升温及人民幣貶值所影響，導致來自中國內地的訪港遊客銳減，消費意欲減退，繼而打擊銷售。

現時集團的手頭現金充裕，足以應付現時業務所需。不過面對目前艱難的營商環境，亦已積極採取不同的應變措施，以控制成本，當中包括與業主商討減租事宜，積極減省人工支出、銷售及行政等營運開支，審慎理財，並推出更多折扣優惠促進銷售及降低存貨量。

集團亦會持續審視市場情況，關閉低營運效益的店舖，以優化店舖網絡，並適時調整產品組合和推廣策略以刺激銷售。此外，集團正籌備推出微信小程序，在顧客毋須親臨實體店的情況下，讓前線銷售員能於網上平台繼續與顧客進行互動和產品銷售。