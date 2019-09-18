今日 16:36
港股直擊
即月期指收市跌16點報26731，低水23點，成交108445張。
國企指數期貨收市跌15點報10485，高水7點，成交54747張。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
東鐵載500人 紅磡出軌斷兩截
今日信報
百威亞太招股 3030元入場
歷史掌故專家鄭寶鴻力證 130年前中上環…
愛拉
｜
今日信報
炒鹹魚翻生仲有得玩
畢老林
｜
今日信報
地緣政局變緊張 新股未棄莫太悲
恒昇
｜
今日信報
Why China is taking a critical look at Hong Kong’s tycoons
Frank Ching｜ EJ Insight
港產智能鏡AI教健身 偵測動作糾正錯誤
StartupBeat
【私銀觀】中美僵局增市場風險
吳安瀾(Alex Wolf)
｜
財富管理
傳中信里昂被母公司要求遷出太古廣場
香港財經 ｜ 今日 10:23
旅議會:9月首兩周內地訪港團挫近90%
香港財經 ｜ 今日 11:34
習近平:一定要把中國製造業搞上去
中國財經 ｜ 今日 10:00
陳智思:港府不會對示威者作更多讓步
時事脈搏 ｜ 今日 12:24
布油重挫6.5% 美股反覆溫和高收
國際財經 ｜ 今日 05:03
中國7月減持美債 持有額創近2年半低
國際財經 ｜ 今日 06:53
特朗普料對華貿易協議明年大選前後達成
國際財經 ｜ 今日 08:49
【國際早班車】擬獲提名理事籲儲局與白宮加強合作
國際財經 ｜ 今日 07:06
馬會宣布取消今晚跑馬地賽事
時事脈搏 ｜ 今日 13:34
【盤房來料】百威亞太捲土重來以息誘客
即巿股評 ｜ 今日 13:20
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞