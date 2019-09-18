即巿股評 港股直擊

《路透》引述華盛頓消息報道，美國貿易代表辦公室（USTR）當地時間周一表示，美中副手級貿易談判將於周四（19日）在華盛頓舉行，為10月的高級別會談鋪路。中國官方媒體昨天報道，應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷將於周三率團訪美，就中美經貿問題進行磋商，為10月份在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。

中美雙方剛於上周三互相就關稅戰釋出善意，不到一個星期就落實副部級的會面商談，第13輪高級別經貿易磋商指日可待。

然而，周一「搏拳實錄」講到，美方對中方是一套不對稱的「回禮」，又認為第13輪中美高級別經貿磋商即使順利舉行，暫不宜寄望過高，能夠達成臨時協議、使關稅戰不致升溫已是上上大吉，更「估計中美關稅戰「互讓」的消息或會被sell on fact，恒指需要回調整固才有望突破8月2日的下跌裂口。」

大話夾好彩被老徐估中，恒指當日顯著回落228或0.83%（當然，沙地阿拉伯產油設施剛於周日遇襲刺激國際油價急升，亦不利股市，但港股對油價升跌歷來反應不大），昨天再跌334點或1.23%，恒指以26790點的一周低位收市，9月4日以來首次失守10天線。

事實上，中國商務部和美國貿易代表辦公室於9月5日先後公布，雙方同意在10月初舉行第13輪中美高級別貿易磋商，恒指就開始炒作或受惠於中美貿易戰降溫的消息，這次buy on rumor效應延續至上周五才結束，為恒指帶來837點或3.15%升幅。

值得一提的是，包括股神畢非德（Warren Buffett）的多位投資界傳奇人士都勸告不要聽取太多市場訊息，提倡正面心理學（positive psychology）的Shawn Achor甚至將所有並無迫切性的資訊貶稱為市場雜音。問題是雜音的聲浪夠強壯的話，隨時會變成武俠小說描寫的「音波功」，足以影響投資者的心理從而推動例如股市的短線走勢。

戰友畢老林在16日的「投資者日記」也提及，精研behavioral finance半個世紀、2002年諾貝爾經濟學獎都攞埋的卡內曼（Daniel Kahneman），亦坦承至今仍擺脫不了（由市場衍生的）諸般偏見。由此可見，市場發出的「音波功」實在不易抗拒更漫說完全隔絕不受影響。小賭徒老徐當然亦抵擋不住市場雜音或者當時氣氛的壓力，才會在9月開short strangle期權倉，一改8月下旬仍然偏好的睇法（見8月26日、28日以及9月4日、9日「搏拳實錄」）。

恒指剛返回EJFQ系統以1個標準差計算的TrendWatch下降通道，估計未來幾日仍受壓於通道頂阻力。老徐short strangle的打和點是恒指在26857和24543點範圍之內結算或平倉，雖然目前已有微利，但老徐或會乘搭sell on fact這班列車，揀26800或26600點行使價short call。

老徐