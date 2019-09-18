即巿股評 港股直擊

隔晚美股回穩，市場靜待今晚聯儲局議息結果，目前利率期貨顯示今次聯儲局議息或減息0.25厘，而大家更關注應該係議息會議聲明，如果減息預期跟市場一致，當然對股市係正面；一旦議息聲明變得鷹派，股市就有得震，冇得瞓。而港股今日半場可以話悶到嘔，高位波幅只有134點，幾乎係點咗穴咁款。

恒指高開48點後，升幅一度擴闊至100點，見過26891點半日高位，可惜喺10日線(26889點)及50日線(26891點)滙聚區遇到阻力，結果又掉頭回落，呆呆滯滯下恒指倒跌33點，低見26756點，其後收復失地。恒指中午報收26797點，升7點；國指同樣升7點，報收10509點。

藍籌股個別發展，不過高盛發報告睇好5G共建共享，睇好聯通(00762)及中電信(00728)，更表示兩間公司望在網絡覆蓋及深度方面，可以跟中移動(00941)有得揮。得到高盛加持，兩股齊齊上升。至於其他重磅股有升有跌，其實個市悶到咁，真係不值一提。

今日手機股又落鑊，主要係蘋果新iPhone內地預售成績相當勁，電商京東開賣五分鐘即沽清iPhone11 Pro系列，蘋果新機預售量按年增加480%；而另一電商天貓首日預售量按年增長335%。內地人口裡話愛國，要支持國貨，但身體總是最誠實，把口幾唔鍾意外國勢力都好，咪又係狂買外國貨。蘋概股落鑊大炒，相關股份升幅閒閒地由3%至10%，反而之前係威係勢嘅舜宇(02382)只係升得0.6%。

話咗見到石油股升唔好太興奮，喺沙地能源部長披露，石油設施遇襲後，最快可於本月底回復正常生產，消息拖累國際油價顯著回落，而出咗名難炒嘅三桶油以及其他油服股亦齊齊腳軟。相反受油價急升影響，早兩日急跌嘅航空股，今日反彈。

7月份重量級新股百威亞太(01876)捲土重來，再進行其集資計劃，入場費減至3030.23元，今日開始招股，而集資額則縮水一半。不過百威亞太減價後亦唔見得特別平，不過由於上次招股時，喺國際配售部份未有引入基石投資者，可能汲取咗上次教訓，今次已經搵咗GIC認購總值10億美元新股。而招股文件今次更承落上市後派息比率不低於25%，一於以息誘投資者。

不過較吸引阿Man注意嘅係另一隻主板新股LFG投資(03938)，家陣唔係建議大家要落飛，主要係LFG即係魚缸中人稱為LEGO嘅金融機構，今年第一季時曾受港交所(00388)綠色通道醜聞困擾。當時有傳聞指LEGO係涉嫌被調查對象之一，其曾保薦嘅新股曾透過綠色通道獲上市審批。

不過LEGO成功上市，呢個謠言不攻自破，能獲批上市證明公司並未涉及相關醜聞，而過往由LEGO保薦上市嘅公司亦屬清白，並唔係傳聞中嘅問題公司，所以阿Man經常強調Fact Check係一種態度。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)