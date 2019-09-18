港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數回升，市場觀望美聯儲議息結果，港股連跌兩日後，今早窄幅爭持。

恒指高開48點，開市後曾升100點，見26891點半日高，於10天線(約26889點)和50天線(約26891點)滙聚受阻，曾倒跌33點，見26756點半日低。恒指中午收報26797點，升7點，大市成交額327.09億元。

國企指數報10509點，升7點或0.1%。

A股半日靠穩，滬指升0.39%；深成指升0.14%。

藍籌股方面，潤地(01109)升2.1%；聯通(00762)獲高盛叫買，股價升1.2%。相反，太古A(00019)跌1.4%；萬洲(00288)跌1.4%。

焦點板塊

手機股：蘋果新iPhone內地預售暢旺，京東開賣5分鐘iPhone11 Pro系列售罄，整體而言，蘋果新機預售量按年增加480%；天貓首日預售量按年增長335%。蘋概股瑞聲(02018)飆10.3%；高偉(01415)飆升9%；通達(00698)升3.1%。華為明天公布新旗艦機，丘鈦(01478)飆升8.2%；比亞迪電子(00285)升7.6%；信利(00732)飆9.4%；舜宇(02382)升0.6%。

石油股：沙地阿拉伯能源部長披露，當地遇襲的石油設施最快本月底回復正常生產，消息拖累國際油價周二顯著回落。紐油跌或5.7%；布油跌6.5%。「三桶油」半日跌1.7%至2.3%。油服股方面，安東(03337)插7.6%；宏華(00196)跌1.8%；中海油服(02883)跌1%；中石化油服(01033)跌2.2%。

航空股：另一油價敏感板塊，今早回升，東航(00670)升1.8%；南方航空(01055)升2.9%；國航(00753)升3.7%；國泰(00293)升1.4%。

焦點股份

美團點評(03690)：半日升4.2%。高盛維持對美團「買入」評級，目標價調高14%至97元。

網龍(00777)：股價半日升3.5%。集團中標福州三中濱海校區、福州濱海實驗學校的智慧校園建設項目，網龍的旗艦教育產品，包括普羅米休斯互動平板及教育軟件平台101教育PPT將進入當地近百間教室。

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