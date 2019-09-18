港股直擊 即巿股評

隔晚美股先低後回升，美國製造業數據有改善，紓緩經濟衰退憂慮。港股兩日挫逾五百點後，今早反覆靠穩。

恒指高開48點，報26838，其後曾升100點，高見26891；之後升幅收窄，10時15分左右更倒跌，暫時見最多跌33點，報26756。截至10時半，恒指升12點，報26802，受制於10天線與50天線滙聚點(約26892)。

國企指數升15點，報10518。

內地股市昨日顯著向下，今早窄幅個別走。上證指數現報2986，升8點或0.27%。

iPhone 11系列新品在內地預售反應熱烈，瑞聲(02018)今早落鑊，一度升8.2%，見一個半月高位，最新升7.7%，報43.4元。

騰訊(00700)有份拖累大市，跌0.3%，報342.6元。

國際油價經過周一大升後，周二收市急回落，其中倫敦期油挫逾6%。沙地能源大臣表示，沙地石油設施被無人機襲擊而減少的產能，將在本月底完全恢復。「三桶油」回落，中海油(00883)及中石油(00857)挫逾2%。

國務院印發《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》，提出10個方面政策舉措。體育用品股今早受追捧，李寧(02331)及安踏(02020)一度升近半成。

美團(03690)抽升3.5%，暫居成交金額榜首位。