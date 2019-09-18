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高盛叫買聯通 5G共建共享可提升市佔率

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高盛   中國聯通(00762)

評級：中性->買入

目標價：10.1元->10.3元(較前收市價8.31元有23.9%潛在升幅)

高盛發表報告，認為聯通與中電信(00728)共建共享5G網絡，將有助於兩家公司提高市佔率及盈利。

該行預計，兩家公司合計市佔率將由2018年的40%提高到2021年的45%，聯通2020和2021財政年度盈利將增加3.5%至6.4%。

高盛把聯通評級由「中性」上調至「買入」，目標價上調2%至10.3元。

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