港股直擊 即巿股評

國策支持下，體育用品股今早復見氣勢，李寧(02331)及安踏(02020)最新均升逾4%。

國務院辦公廳近日印發《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》，提出10個方面政策舉措。

其中包括：深化全國性單項體育協會改革，制定體育賽事活動辦賽指南、參賽指引，推進公共體育場館改革；落實已有稅費政策，完善體育無形資產評估制度，加大金融支持力度；優化體育消費環境，出台鼓勵消費政策，開展促進體育消費試點，實施全民健身行動；鼓勵利用既有設施改造及合理利用公園綠地、市政用地等建設體育設施；研究設立由政府出資引導、社會資本參與的中國體育產業投資基金，建設體育產業發展平台。

同時，提升體育服務業比重，支持體育用品製造業創新發展，大力發展「互聯網+體育」；推動在「一帶一路」沿線國家舉辦馬拉松、自行車等系列體育賽事；實施「體育+」行動，推動體醫融合，開展運動促進健康指導，鼓勵體旅融合，引進專業人員和機構等為學校體育課外訓練和競賽提供指導；加強體育產業基地建設與管理，探索體育產業創新試驗區建設；加強體育產業人才培養，完善體育產業統計體系。

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