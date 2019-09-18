港股直擊 即巿股評

投資者等待美國聯儲局的議息結果及對未來貨幣政策立場的進一步指引，港股今日料窄幅整固機會較大。

隔晚美股先跌後反彈，三大主要指數輕微高收。美國製造業數據有改善，紓緩經濟衰退憂慮，對美股有一定支持。道指以全日高位27110點收市，升33點或0.13%； 納指收報8186點，升32點或0.4%；標普500指數收報3005點，升幅0.26%。

市場觀望聯儲局於本港周四凌晨2時公布議息結果，利率期貨顯示，市場100%相信局方將會減息，其中減息1/4厘的機率約九成三。

國際油價經過周一大升後，隔晚收市下跌，紐約期油跌超過5%，倫敦期油挫逾6%。全球最大石油出口國沙地阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲表示，沙地石油設施被無人機襲擊而減少的產能，將在本月底完全恢復，較市場早前預計產能恢復期最長達幾個月為快。

國際金價連續第二日上升，紐約12月期金收報每盎斯1513.4美元，升1.9美元或0.13%；倫敦基本金屬收市普跌，LME期铜跌0.93%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.92元，較本港收市高0.17元；騰訊(00700)ADR收報345.29元，高1.69元；國壽(02628)ADR收報19.27元，高0.17元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.44元，低0.42元；中石油(00857)ADR收報4.18元，低0.13元；中石化(00386)ADR收報4.81元，低0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.99元，低0.01元；聯通(00762)ADR收報8.41元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報3.64元，高0.02元。

ADR港股比例指數報26802，較周二恒指收市高11點。夜市期指收報26841點，升94點，較昨日恒指收市26790點，高水51點。港股昨午曾挫430點，收報26790點，跌334點或1.2%，兩日累挫562點或2.1%，支持位參考20天線約26400點附近，短期阻力位在10天及50天線滙聚約26900點附近。

百威亞太(01876)重啟香港上市計劃，今日起開始公開招股，下周一截止認購，招股價介乎27至30元，每手100股，計劃發行12億6235萬股，其中半成在本港公開發售，九成半國際配售，集資額介乎331億至368億元，集資所得將全部用於償還百威集團的貸款。本月30日在本港交易所主板掛牌，保薦人摩根大通及摩根士丹利。

繼調低香港信貸評級展望降至「負面」後，評級機構穆迪，相應調低本港其他主要商業機構的評級展望。穆迪將滙豐銀行及恒生銀行的外幣存款評級展望，由「穩定」降至「負面」。較早前，穆迪也將港鐵(00066)評級展望由「穩定」調低至「負面」。

焦點股份

先健科技(01302)：宣布透過深圳云麻與中國科學院深圳先進技術研究院達成聯合實驗室合作協議，加速開展大麻素干預腦疾病作用的相關科研工作。

富臨集團(01443)：發盈警。公司表示，由於社會環境及氣氛持續低迷，大眾消費態度更為審慎，公司預期於截止9月底止六個月，公司將錄得除稅前虧損，去年同期則有稅前溢利約1590萬元。