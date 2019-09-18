即巿股評 港股直擊

上文分析港股恒生指數，講到前期分析「量度此周綫級別反彈，標準位置38.2%在26469，已經完成。其次二分位26896，再下個是61.8%即27438」。

「也就是説，從高度上來說，衝擊27500可以回補前方第二個裂口，這種走勢是相對强勢。從時間上來説，過去的反彈周期在30到42個自然日之間，大致就在9月中下旬至10月初。」

上周五，指數最高27366非常接近27438，時間出現在9月13日，完成最低要求。可以說，反彈已經完成了目標區域的最低要求，已經完成任務。

今期，想談一談中國A股，上證指數。上證指數走勢實際上在逐步轉强，尤其是上證A50指數。前文2019年6月25日發表之《「當仁不讓」–龍頭指數上證50 》可以作爲參考。

僅從附圖的上證指數月綫圖可見，該指數自今年4月以來就一直受制於下降弧綫。至今年8月遇到上升江恩支持線支持見底回升，目前又再度挑戰下降弧線。

下降弧綫的能量不可小窺，然而稍後走出該阻力通常都會釋放出造好能量。

從形態上來看，4月以來出現的是ABC三個浪的調整浪形態。調整整固結束後，突破下降弧綫，不難出現一段凌厲的升浪。

因此，很值得留意讓我們在秋冬播種，明年春季享受果實呢！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。