即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局一連兩天議息前夕，油價勁飆重燃通脹預期，卻沒有改變市場對減息的看法，利率期貨反映，這次會議後減0.25厘的可能性接近100%，意味局方不會按兵不動。

沙地兩個產油設施遇襲，影響全球原油供應5%，刺激布蘭特油價於周一曾漲約兩成，惟其後升幅收窄，主要是因為美國和日本皆表明可動用戰略儲備應付市場所需。面對各國經濟增長放慢，多個機構降低今明兩年原油需求預測，產油國則商討減產來支持油價，今次事件令全球每日減少5%供應，其實未必會長期推高油價。反倒是油價上揚，對密鑼緊鼓準備上市的沙地阿美(Saudi Aramco)所造成的影響，則備受關注。

中東局勢不穩，美國總統特朗普揚言「子彈已上膛」，而襲擊恐怕接二連三爆發，正是市場風險所在。美元頓成避險之選，美滙指數周一造好，微升0.36%，昨天一度漲至98.744水平。在「強美元」下，聯儲局若不服從總統「命令」大幅減息，勢必招致特朗普再次炮轟聯儲局及主席鮑威爾。

調低利率雖可收窄美元與其他國家貨幣的息差，但多國(經濟體)不惜以負利率作為刺激手段，美國即使加快減息，目前的息差水平依然令美元保持明顯「優勢」。

附【圖】所見，就算今次聯儲局較預期進取，減0.5厘，聯邦基金利率目標區間下調到1.5厘至1.75厘，仍然遠高於實施負利率的日本、歐羅區、瑞士、瑞典，也比傳統「高息貨幣」澳元的1厘指標利率為高。

何況，美元走勢並非只靠息差支持，其避險特性亦是關鍵。根據國際結算銀行(BIS)最新報告，美元佔環球外滙及衍生產品日均交易比重達88.3%(總額200%，代表交易的一對貨幣)，遠超次席歐羅的32.3%和排第三的日圓16.8%。美元在國際金融市場地位穩如泰山，加上美國經濟目前於全球中表現最佳，一旦有什麼「風吹草動」，游資將流入美元資產，這次沙地受襲後美滙轉強正是顯例。

美元續強會否窒礙減息步伐？如果真的像鮑威爾所標榜，聯儲局以數據為本，影響應該不大；然而，無論從地緣政治或貿易環境分析，聯儲局都需要進一步「預防性」減息。

至於連續兩次下調利率還算不算仍屬「周期中的調整」，而並非啟動減息周期，則須看鮑公怎樣自圓其說。值得留意的是，近數次美國經濟衰退都緊隨着減息周期開始，且兩者「時差」比孳息曲線倒掛後的衰退更短。

換言之，聯儲局今次即使再減息0.25厘，短線或能抑遏美元滙價，惟由於美國經濟條件較理想，加上地緣政局多變，美滙顯著下滑機會始終不高。按特朗普的邏輯，外國藉貨幣滙率低企之利，佔盡美國便宜，他唯有繼續加徵關稅，並且不斷向聯儲局施壓；可是，即使美國減至「零(負)息」，美元也未必會轉弱。

信報投資研究部

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