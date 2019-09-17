市場對內地減息憧憬落空，加上隔晚油價急升累美股回吐，港股連跌兩日，累插562點，成交只得680.78億元。
北水流走縮減，由昨日9.4億元，降至今日6.75億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
工行(01398)再度蟬聯今日淨流入最多個股，全日淨入1.64億元；惟建行(00939)及招行(03968)則是全日最多錄得淨走個股首兩位，分別錄2.94及2.61億元淨沽，太保(02601)、中國銀河(06881)及新華保險(01336)全日分別錄1.73億、6844萬及5459萬元淨走。
科技股方面，舜宇(02382)全日錄1.13億元淨買；但中興(00763)則有6273萬元淨沽，而騰訊(00700)也錄3289萬元淨沽。
汽車股廣汽(02238)也錄1041萬元淨買，吉利(00175)則有2105萬元淨走。
隔晚油價急飆，中石油(00857)有1.01億元淨買，。其他能源股方面，南方能源(01573)則錄849萬元淨入，但神華(01088)卻有315萬元淨沽。
另外，中生製藥(01177)與錦欣生殖(01951)，全日分別錄8847萬和6425萬元淨入。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、招行、中生製藥、舜宇、太保、中石油、廣汽、新華保險及吉利。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:神華、舜宇、中興、工行、騰訊、南方能源、中生製藥、中國銀河、錦欣生殖及太保。