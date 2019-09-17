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全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)重啟分拆的百威亞太(01876)明日起招股，下周一截止認購。

百威亞太全球發售約12.6235億股，其中95%國際發售，5%公開發售，每股招股價介乎27元至30元，集資額介乎340.83億至378.71億元。

每手100股，入場費3030.23元。

該公司引入新加坡政府投資公司(GIC)為基石投資者，認購10億美元(約78億港元)股份。

該公司擁有發售量調整權，如發售量調整獲悉數行使，該公司可發行最多4.649億股額外發售股份，佔按發售價的發售股份初始數目合共最多36.8%，可將集資規模進一步增至最多518.18億元；另外亦有一成半的超額配股權。

全球發售所得款項淨額將全部即時用於償還應付百威英博附屬公司的貸款。

股份將於9月23日定價，9月30日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為上市保薦人。

百威亞太執行董事兼首席執行官楊克(Jan Craps)表示，很高興重啟香港公開發售，推動其業務成為亞太地區領導者。百威亞太在具吸引力的優質啤酒增長市場處於領先地位，加上旗下一系列經典品牌深受歡迎，因此擁有獨特的優勢。期待着在新的企業發展階段中繼續創造價值。

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