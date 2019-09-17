港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，加上市場對內地減息憧憬落空，港股今日續回吐，跌穿兩萬七和均線滙聚。

恒指低開181點，即失兩萬七，開市後跌幅一度收窄至172點，見26951點全日高，之後沽壓驟增，上午最多跌301點，穿50天線(約26919)和10天線(約26860)滙聚，中午跌274點。港股午後跌幅擴大，曾挫430點，見26694點為一周低位。恒指收報26790點，跌334點或1.2%，兩日累挫562點或2.1%。大市今日下跌股份比例為69%，上升股份比例為31%。

國企指數報10502點，跌125點或1.2%。國指兩日累挫185點或1.7%。

全日大市成交額只有680.78億元。

A股急挫，滬指挫1.74%；深成指挫1.97%。人民銀行表示，今日開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元人民幣，低於2650億元人民幣的到期量，期限均為一年期，利率持平於3.3%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.9%；中石化(00386)挫3.6%，為最大跌幅藍籌。出口相關股受壓，創科(00669)挫3.3%；萬洲(00288)跌2.5%；申洲(02313)跌2.4%。相反，中海油(00883)獲大和上調評級及目標價，股價升0.6%；神華(01088)升1%。

焦點板塊

中資金融股：人行沒有如市場預期下調MLF操作利率，板塊全線下挫。建行(00939)跌1.6%；工行(01398)跌1.3%；中行(03988)跌0.9%；交行(03328)跌1.3%。券商方面，華泰證券(06886)跌3.1%；海通證券(06837)跌3.5%；中信証券(06030)挫3.1%；廣發証券(01776)跌3%；中金公司(03908)挫3.2%。內險股方面，國壽(02628)跌1.9%；平保(02318)跌1.3%；太平(00966)跌2.5%；新華保險(01336)挫2.5%；太保(02601)挫2.5%；眾安(06060)挫2.9%。

汽車股：昨日國家統計局公布，8月汽車零售按年跌8.1%，跌幅今年最大。另外，美國聯合汽車工人工會(United Auto Workers union)與通用汽車(GM)談判破裂，全美約4.8萬個GM員工開始罷工。汽車板塊全線向下，吉利(00175)跌2.9%；東風(00489)跌1.8%；華晨(01114)跌1.4%；比亞迪(01211)跌1.3%；廣汽(02238)跌2.7%；長汽(02333)跌2.5%。美國業務佔比較重的耐世特(01316)和敏實(00425)分別跌4.8%和3%。

內房股：內地樓價上揚，但升幅持續收窄，8月70個大中城市房價按年上升8.8%，低於7月升幅9.7%；按月漲幅0.5%，較7月收窄0.1個百分點。內房股受壓，中海外(00688)跌1.6%；潤地(01109)跌1.4%；恒大(03333)跌2.5%；碧桂園(02007)跌1.5%；龍湖(00960)跌0.7%；融創中國(01918)挫2.8%；合景泰富(01813)跌2.4%；深控(00604)挫3.4%；綠城中國(03900)挫3.1%；佳兆業(01638)和新城發展(01030)跌約2.7%；富力(02777)跌2.6%。

焦點股份

富智康(02038)：股價插兩成；同系工業富聯(601138.SH)挫4.77%；鴻騰(06088)挫3.6%。鴻海集團創辦人郭台銘昨深夜發表聲明，決定不參與2020年總統選舉。

大家樂(00341)：股價急挫5.8%，成交額4260萬元。星展把大家樂評級由「買入」降至「持有」。

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