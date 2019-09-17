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【異動股】越秀交通創上市高 上周宣布購三條公路

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越秀交通基建(01052)三連升，股價逆市創新高，最高見過6.68元，升0.8%，新造6.66元，仍升0.45%，成交金額1690萬元。

該股暫錄三連升，按現價計，累漲4.6%。

集團上周公布，以現金交易總價59.99億元人民幣，向廣州越秀企業集團收購在湖北省經營3條高速公路的公司股權。該公司擬通過銀行併購貸為交易總價款的約60%融資，餘下40%以內部財務資源支付。該3條高速公路包括大廣南高速、漢蔡高速及漢鄂高速。

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