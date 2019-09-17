即巿股評 港股直擊

沙地產油設施受襲，市場擔心經濟受油價急升而衰退，或進一步增加全球經濟下行風險。美股三大指數下跌，道指終止八連止，拖累港股今早亦腳軟。恒指今早低開181點，二萬七關開市迅速失守。雖然開市後跌幅一度收窄至172點，見26951點半日高位，其後沽壓再增加，跌幅再擴大至301點，低見26822點半日低位，失守10日線(約26866)。中午恒指報收26849點，跌274點；國指則跌107點，報收10520點。

藍籌股今日繼續受壓，騰訊(00700)跌不足1%，不過較早前騰訊未能成功回補8月5日所遺下嘅下跌裂口，350-355元，短期都冇乜運行。阿Man長線仍睇好嘅友邦(01299)，半日亦跌1.1%，友邦一日未能重上80元，弱勢暫時仍難逆轉。港交所(00388)被倫交所拒愛後，仍窮追不捨表示唔會放棄收購，股價亦繼續向下尋底，一旦230元支持失守，定必向210元出發。港鐵(00066)有裂車出軌，股價一度跌近2%，半日趺幅收窄至1.2%，反映港鐵服務水平再差都好，基於其獨特及壟斷性，點衰都好，股價跌極都有個譜。

話咗石油股難炒，而油價高企對下游業務為主嘅中石化(00386)並非好事，半日已跌逾3%，其餘兩石油股亦只係靠穩，炒定唔炒，相信大家心中有數。唔係阿Man睇死汽車股，噚晚國家統計局公布，8月汽車零售按年跌8.1%，跌幅今年最大，令汽車股續回吐。汽車股經常閃電落鑊，但通常都係有頭威，冇尾陣，又係一個已廢武功嘅板塊。券商股及內險今日表現亦唔多掂，主要係內地A股腳軟，呢兩個板塊自然跟住唔爭氣。

之前因為創辦人郭台銘被市場憧憬參選台灣總統嘅富智康(02038)，喺郭董宣布決定唔參選之後，富智康應聲而下，股價一度跌逾兩成，跌至0.96元，半日跌幅收窄仍跌18.4%。同系鴻騰(06088)亦跌3.6%，內地同系嘅工業富聯半日亦跌3%。所以話炒呢啲政治消息，有食該食，此一時，彼一時，一個消失又會扭轉走勢。

至於港股暫時未知能否守住26800點，睇一睇牛熊證街貨比例，喺26500至26699呢三百點左右，就有相等於接近二千張期指嘅牛證街貨，唔排除短線去一去呢啲位殺咗呢堆牛牛，睇嚟大市有機會退守至26500點，而20日線(26331點)應該會有較強支持。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)