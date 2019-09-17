港股直擊 即巿股評

隔晚美股受累油價急升而下跌，加上內地股市今早亦受壓，港股上日跌228點後，今早跌勢未止，一度挫逾三百點，失守10天(26867點)、50天(26921點)及兩萬七關。

恒指低開181點，甫開已跌穿兩萬七關，跌幅曾縮至172點，高見26951點，但之後沽壓增大，質低港股曾挫301點，低見26822點，失守10天及50天線，臨近午市跌幅略收歛。恒指半日收造26849點，跌274點或1.01%；國企指數午造10520點，跌107點或1.01%，大市半日成交330.17億元。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)跌0.9%；友邦(01299)跌1.1%；港交所(00388)再跌0.8%；滙控(00005)降1.2%；建行(00939)跌1%；神華(01088)升1.7%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

券商及內險股：華泰證券(06886)降2.8%；海通證券(06837)與中信証券(06030)齊挫3%；中金公司(03908)跌2.7%；中國銀河(06881)挫3.8%；國泰君安(02611)降2.9%；光大證券(06178)跌2%；內險股國壽(02628)跌1.5%；平保(02318)也降1.1%；新華保險(01336)挫2.7%；太保(02601)挫2.2%；眾安(06060)挫3.4%。

汽車股：昨日國家統計局昨日公布，8月汽車零售按年跌8.1%，跌幅今年最大，令汽車股續回吐。吉利(00175)挫3.4%，跑輸一眾藍籌；東風(00489)跌2.4%；華晨(01114)跌2%；比亞迪(01211)跌0.9%；廣汽(02238)跌2%；長汽(02333)跌2.5%。

鴻海系：鴻海創辦人郭台銘決定不參與2020年台灣總統選舉，富智康(02038)應聲急插，一度低見0.96元，大瀉23.2%，中午仍大跌18.4%；鴻騰(06088)也下挫3.6%；內地上市同屬鴻海系的工業富聯(601138.SH)，中午挫3%。

焦點股份

中遠海能(01138)：波斯灣至中國超大型油船(VLCC)運費一日內大升四成四，令中遠海能中午大升8.8%，其A股(600026.SH)半日亦漲停。

五礦資源(01208)：隔晚倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌近2%，累五礦資源中午插7.4%；連帶江銅(00358)及洛鉬(03993)也分別挫3.9%和4.7%。