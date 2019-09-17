中遠海能A股升停，H股(01138)股價亦急升，因波斯灣至中國超大型油船(VLCC)運費一日內大升四成四，推動中遠海能H股一度爆升9.07%，高見4.69元，創逾個半月高位，現仍飆8.4%，造4.66元，成交金額5138萬元。
其A股(600026.SH)半日收造7.71元人民幣，升10%，成交有4.04億元人民幣。
據彭博資料顯示，波斯灣運往中國超大型油船(VLCC)運費上日大升44.3%，造34123美元/每日，按月則升一成。
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