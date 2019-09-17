港股直擊

中國黃金國際(02099)據報尋找收購目標以擴充渠道，價格約10億至20億美元(約78億至156億港元)。

外電報道，中國黃金國際執行副總裁謝泉表示，公司需要更多渠道，尤其是黃金生產方面，目前正積極尋找收購機會。該公司正研究資產處於運營階段且有增產計劃的公司。

謝泉稱，公司考慮的收購價格在大約10億至20億美元，對研究收購接近投產的單一資產公司持開放態度，亦對巴里克黃金公司(Barrick Gold Corp)及Newmont Goldcorp Corp可能的資產出售感興趣。