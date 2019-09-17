即巿股評 港股直擊

噚日下晝個市都無乜好玩，見大家都咁高興圍住啲油股，我又唔執輸去八卦一番，結果見到隻中石油(00857)一個Put樣出晒嚟，於是就揀定一Put一熊，打算吼佢5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超買時小注落場。結果喺下晝3點20分至25分見到5分鐘圖SlowSTC(14,3)最叻見上到60至80呢個水平，跟手就回返落去，莫講話呢個位入唔入得過，單計呢五分鐘入唔入得切都成問題。不過呢單嘢冷到連戰友Jack都whatsapp我「好勇敢呀你...」

依家9點54分，返到公司坐定定打緊稿，伸個頭望吓news同事嗰邊部電視播緊乜，見到林鄭又出嚟，仲飲緊啖水，都係恒指好睇啲。今朝早恒指開市報26942點，跌182點；喺9點56分時恒指做緊26855點，跌269點；同一時間隔離team+飯腳斌少send咗幾張相嚟話我哋公司後面(都隔兩三條街嘅)幢大廈火燭喺嗰邊返工嘅同事為安全起見就全部疏，就連我哋望過去嗰幢嘢都見到勁多黑煙。

擾攘完一輪之後，依家都係10點正，恒指繼續下行，開5分鐘圖見到仲係咁day low未停咁嘅款，而SlowSTC(14,3)就落到嚴重超賣水平，day trade嚟講呢個時候開隻貼價牛，以高槓桿博反彈然後收工，咁就真係爽啦；不過都係望一望恒指牛熊證街貨圖見，睇吓條SlowSTC(14,3)落到超賣位係真係會觸底反彈，定係底處未算底。

喺恒指牛熊證街貨圖上，下方牛證最貼價就係26600至26699點，呢度有相當於1257張期指，好耐都未見過過千張期指街貨層啦，而按依家10點8分止，恒指最低做過26822點，距離下方最貼價牛證嘅門口有123點距離。如果再落多一層嘅話，即27300至27399點呢度，都有相當於273張期指喺度，呢堆肥牛一啲都唔弱。

至於上方熊證最貼價就係27200至27299點，呢度就只有22張期指街貨喺度，用返恒指現價26890點(10點11分mark)計，要個市上返門口都要拗腰310點先得，仲要得嗰少少街貨，夠邊個食？

依家10點12分，頭先見恒指落到超賣位話博隻貼價牛以高槓桿博5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)反彈，然後再即食；依家見SlowSTC(14,3)真係反彈咗。不過睇埋恒指牛熊證街貨圖，一秤之下，似乎下行嘅吸引力都大過上行，咁不如索性依家開始等返佢5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買，然後放隻恒指熊(55636)，收回價27268點，同現價有逾400點差距，槓桿比率約46.29倍，街貨少成交又活躍，唔殺重牛街貨，Day trade都不錯。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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