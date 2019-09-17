港股直擊 即巿股評

地緣政治風險升溫，加上美聯儲議息在即，觀望氣氛較濃下，恒指料在27000點好淡爭持，石油股仍是板塊焦點。

周一美股收市全線下跌，沙地石油設施遇襲，地緣政治風險升溫，市場擔心油價急升，將進一步增加全球經濟衰退風險，拖累美股下跌。道指終止八連升，收報27076點，跌142點或0.52%；納指及標普500指數均連續第二日下跌，跌幅約0.3%。標普500能源股指數急升3.3%，是今年1月以來最大單日升幅，其中康菲石油大升9.1%。

通用汽車4.8萬名工人周一舉行大罷工，是集團12年來的首次全國性罷工，拖累股價跌4.2%。

中東緊張局勢進一步升級，令投資者轉向黃金等避險資產，紐約12月期金收報每盎斯1511.5美元，升12美元或0.8%，是本月6日以來的收市新高。紐約現貨金報1503.31美元，升幅1%%。倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍向下。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.03元，較本港收市低0.57元；騰訊(00700)ADR收報343.75元，低2.85元；國壽(02628)ADR收報19.37元，低0.09元。「三桶油」方面，昨日急升的中海油(00883)ADR收報12.83元，高0.05元；中石油(00857)ADR收報4.31元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報5元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.44元，低0.61元；聯通(00762)ADR收報8.37元，低0.08元；中電信(00728)ADR收報3.65元，低0.03元。

ADR港股比例指數收報27000，較上日恒指收市低124點或0.46%。即月恒指夜期收報27003點，跌51點，低水122點。恒指昨日收報27124點，跌228點或0.8%，短期支持位參考10天約26900點附近。

評級機構穆迪將香港信用評級展望由「穩定」轉為「負面」，但維持香港長期信用評級在「Aa2」。穆迪憂慮香港與內地更緊密的聯繫，可能削弱香港的法律和監管制度以及政策有效性。財政司司長陳茂波表示，不認同穆迪以近期社會事件或削弱香港制度優勢為由，將香港評級展望下調為「負面」的決定，並認為其推論是欠缺事實根據。

焦點股份

平保(02318)：公布首8個月保費收入合共5542億元人民幣，按年上升9.4%。

人保集團(01339)：首8個月原保險保費收入合共3954.96億元人民幣，按年增長12.1%。

太保(02601)：首8個月原保險業務收入合共2580.96億元人民幣，按年增長7.8%。

中國太平(00966)：首8個月累計原保險保費收入1251.11億元人民幣，按年增長10.2%。

國航(00753)：上月客運運力按年升5.6%；貨運運力投入升1.7%。