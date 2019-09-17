即巿股評 港股直擊

上一期的文章曾提及，近期影響股市主要聚焦於貿易談判以及息口走勢等比較宏觀的因素，導致投資者的需求都集中在指數產品身上。現時在香港市場跟恆指掛鈎的投資工具很多，當中恆指牛熊證及期指（即恆生指數期貨）可算是當中最受歡迎的投資工具之一。

恒指牛熊證及期指同是槓桿式產品，對沖值接近1容易理解價格變化

首先說說兩者的相近之處，恆指牛熊證以及期指都是具有槓桿效應的工具，持有者只需付出指數價值的一小部份便可捕捉指數的走勢。以期指為例，以恆指現時約27,000點計算，一張期指的價值約為135萬元(27,000 x 50)，而投資者只需約10萬元的保證金便可捕捉135萬元的資產價值變化。而恆指牛熊證則因應產品的條款如行使價、收回價等有不同的槓桿，一般來說收回價越接近恆指現貨的牛熊證槓桿會越高。除此之外，期指及牛熊證都是對沖值接近1，令投資者更容易理解及預計產品價格的變化並衡量風險。以期指為例，指數1點變動是50元，期指每變動100點，資產價值就有5,000元的變動；而牛熊證則要留意換股比率，一隻換股比率10,000兌1的恆指牛熊證，指數每變動約10點，牛熊證理論上價格變動0.001元(一格)，投資者亦因此較容易計算牛熊證的理論變動。

兩者處理價格下行風險的結構有重要分別

然而，投資者要明白，既然牛熊證及期指的入市成本比買入原本指數的成本低得多，而如果看中方向時，價格變動又跟貼指數，再加上價格潛在升幅並無限制，那麼賣出這些產品的人不就吃虧嗎？其實，在產品結構上，兩者會設立控制交易對手風險(counterparty risk)的方法，而這亦是恒指牛熊證及期指最主要的分別之一。

(i) 恒指牛熊證的合約賣出者（即發行商）設有強制收回機制以控制發行商的風險。當恒指走勢跟預期方向相反，指數水平觸及指定的收回價時，牛熊證便會被收回。當牛熊證被收回之後，投資者便不能再利用該牛熊證繼續捕捉相關資產的變動，所以投資者要特別留意牛熊證的收回價，這亦因此是牛熊證投資者要關注的最大風險。

(ii) 而期指則利用保證金機制以控制交易對手的風險，投資者在開始合約時(不論是買入或沽出)都要付出基本按金，若市況不如預期，保證金跌至維持按金水平之下時，投資者便需要再投入額外資金(一般稱為補倉)以維持期貨合約的運作，否則該合約會被強制平倉。

由於上述兩種工具有不同的機制控制合約賣出者的風險，投資者要衡量其特點以選擇合適自己的產品。從投資者的角度看，期指的好處是投資者可以在補倉後繼續捕捉相關資產的變動，若補倉後市況如預期方向，有機會追回補倉前的損失。相反，亦有可能看錯方向而繼續被追討按金，這樣損失會難以估計。

另一方面，從投資者的角度看，牛熊證的好處則是可視強制收回機制為止蝕機制，最大的損失是全部投資金額，觸及收回水平後即使指數繼續下行（牛證）或上行（熊證），投資者不會有額外損失或被被追收其他款項。投資者在買入牛熊證時可先控制好投資金額，便可控制整個投資組合的風險，但牛熊證被強制收回之後便不能再以該牛熊證繼續捕捉相關資產的變動。

總括而言，恆指牛熊證及期指各有特色，投資者宜認清其產品特性之後才選擇合適自己需要的產品。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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