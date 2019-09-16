今日 21:24
即巿股評
港股直擊
海螺創業(00586)已升抵股價徘徊區頂部，近價蟹貨少，倘若成功突破，料可展升浪。EJFQ勢頭能量正面，於2019年9月10日發出長線綠燈，至今升1.1%。
信報投資研究部
立即試用EJFQ 盡覽獨家內容
機場8月客量挫12.4% 十年最傷
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黃遠輝撐引例收地 建公屋開大門
期指本周走勢將成中期後市表現關鍵
陳檬
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Fly me to the moon
新股女王
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從獨角獸IPO看科創爆泡時間
松仁
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Xi weighs in on promoting market economy and private sector
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
PayPal貸款助中小企周轉
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鍾秀霞
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