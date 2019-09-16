重要通告 港股直擊

松景科技(01079)預期，截至6月底止，全年淨虧損將大幅增加，去年同期虧損823.5萬美元。

該公司稱，虧損增加，主要由於營業額及毛利大幅減少，導致去年財政年度的正毛利率變為負毛利率所致。