港股直擊 中國財經

油價急升，加上內地上月經濟數據遠差預期，港股上周五收近一個半月高後，今日回吐228點，兩萬七失而復得。

北水今日重啟，惟淨走擴大，由假前的1.8億元，增加至9.35億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

工行(01398)為今日淨流入最多個股，全日淨入1.87億元，但招行(03968)及建行(00939)全日分別有3.99億及3.1億元淨走。

科技股方面，中芯(00981)有1.58億元淨買，金山(03888)也有1.26億元淨入，舜宇(02382)也錄1.13億元淨買；但騰訊(00700)錄4.06億元淨走，為今日北水最多淨走個股；中興(00763)也錄3712萬元淨走。

吉利(00175)雖日包尾藍籌，全日仍錄1.46億元淨買；油價急升，中石油(00857)也錄9935萬元淨買；南方能源(01573)則錄2812萬元淨入，而神華(01088)則有693萬元淨買。

不過，港交所(00388)全日錄3.29億元淨沽；萬洲(00288)亦錄1.21億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、招行、騰訊、中石油、中芯、港交所、金山、吉利及萬洲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、南方能源、中興、舜宇、中芯、神華、港交所、工行、中生製藥及建行。