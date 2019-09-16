港股直擊 即巿股評

內地上月經濟數據遜預期，拖累港股上周五收近一個半月高後，今日回吐。

恒指低開139點，報27212點已屬半日高，開市後跌幅擴大，曾挫376點，穿兩萬七，見26976點全日低，於50天線(約26943點)上方見支持，半日挫273點，午後於兩萬七水平爭持，尾段跌幅收窄。恒指收報27124點，跌228點或0.8%。大市今日下跌股份比例為65%，上升股份比例為35%。

國企指數收報10628點，跌59點或0.6%。

大市成交額813.81億元。

即月期指收市跌255點或0.93%，報27054，低水71點。

A股反覆低收，滬指和深成指跌約0.02%。國家統計局公布，8月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.4%，遜市場預期增長5.2%；全國固定資產投資按年增長5.5%，遜於市場預期的增長5.7%；社會消費品零售總額按年升7.5%，遜於市場預期的升7.9%。

藍籌股方面，港交所(00388)挫2.4%，集團向倫交所提出的併購計劃遭拒絕，路透引述消息指，港交所將聯絡倫交所主要股東，敵意收購機會增加。另外，騰訊(00700)跌0.9%；友邦(01299)跌1.3%。人民銀行今日正式降準，建行(00939)跌1.9%；工行(01398)跌0.9%；中行(03988)跌0.6%。

焦點板塊

石油相關股：沙地國營石油巨企沙地阿美(Saudi Aramco)，兩處石油設施遭無人機襲擊，初步預計影響每日石油供應570萬桶，為該國每日供應一半，相當於全球供應5%，刺激布油曾飆19.5%，最新升7.68%；紐約期油今早亦一度炒高15.5%，現升7.7%。中石油(00857)升4.2%；中石化(00386)升1.8%；中海油(00883)飆7.4%。油田服務股亦抽高，中石化油服(01033)升3.1%；中海油服(02883)升3.1%；海隆(01623)升1.1%；安東(03337)彈4.8%；宏華(00196)升3.7%；百勤油服(02178)乾升7.1%；陽光油砂(02012)升12.3%。

航空股：相反油價敏感的航空股全線受壓，東航(00670)插5.2%，其A股跌1.09%；南航(01055)跌3.9%，其A股跌1.86%；國航(00753)跌4.6%，跌1.96%；國泰(00293)跌4%。

本地地產股：政府就「空置稅」刊憲，下月立法會復會後提交大會首讀，加上剛過去周末及日港九多個地區再爆激烈示威，地產股再度捱沽，新世界(00017)跌2.3%；信置(00083)跌1.8%；新地(00016)跌1.5%；長實(01113)跌1.7%；恒地(00012)跌0.6%；會德豐(00020)挫3.2%；恒隆地產(00101)跌2.2%；希慎(00014)跌2%；太古地產(01972)挫2.1%；領展(00823)跌0.9%；九置(01997)跌2%；港鐵(00066)跌1.2%。

濠賭股：今日另一跑輸板塊，銀娛(00027)跌2.3%；金沙中國(01928)跌2.3%；美高梅中國(02282)跌2.4%；澳博(00880)挫3.7%；新濠國際(00200)挫3%。

焦點股份

蒙牛(02319)：擬斥近79億全購澳洲嬰幼兒奶粉商Bellamy's，股價曾挫4.1%，收市跌2.3%。

易鑫集團(02858)：復牌飆升24%，成交額3.26億元。持股43.74%的控股股東易車，收到騰訊(00700)及黑馬資本提出的收購建議，以每股作價16美元，收購易車的流通股及美國預託股份。騰訊及黑馬亦按例向易鑫提出全面收購，每股不超過2元。

港大零售(01255)：「股壇長毛」David Webb警告，避免沾手港大零售，股價挫25.1%。。

第一視頻(00082)：股價飆升74.5%，收逾5個月高。集團已開展線下體育彩票零售業務的商業營運。

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