港股午後於兩萬七水平爭持，最新跌幅縮至300點內。截至下午約3時20分，恒指報27059點，跌293點或1.1%，大市成交額664.61億元。
國企指數報10586點，跌101點或0.9%。
A股反覆低收，滬指和深成指跌約0.02%。
濠賭股跑輸，銀娛(00027)跌2.4%；金沙中國(01928)跌2.6%；美高梅中國(02282)跌2.3%；澳博(00880)挫3.6%；新濠國際(00200)曾挫4.9%，最新挫3.8%。
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港股午後於兩萬七水平爭持，最新跌幅縮至300點內。截至下午約3時20分，恒指報27059點，跌293點或1.1%，大市成交額664.61億元。
國企指數報10586點，跌101點或0.9%。
A股反覆低收，滬指和深成指跌約0.02%。
濠賭股跑輸，銀娛(00027)跌2.4%；金沙中國(01928)跌2.6%；美高梅中國(02282)跌2.3%；澳博(00880)挫3.6%；新濠國際(00200)曾挫4.9%，最新挫3.8%。
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