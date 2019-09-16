港股直擊 即巿股評

「股壇長毛」David Webb警告，避免沾手港大零售(01255)，股價顯著下瀉，最低見過8.72元，大跌17.4%，新造8.73元，仍瀉17.3%，成交金額552萬元。

David Webb指出，港大零售股權高度集中，加上按上周五收市價10.56元計，市值達22.6億元，但中績顯示集團零售淨有形資產只有1.7億元，即每股有形資產0.815元，按上周五收市價計，股價是淨有形資產約13倍。

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