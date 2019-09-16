即巿股評 港股直擊

港股連續彈咗兩個星期，今早終見出現回吐，主要係內地公布上月經濟數據稍遜預期，恒指一度曾跌逾300點。加上沙地石油設施遇襲，令避險情緒升溫，目前恒指守住二萬七關，金價跟油價顯著上升。

恒指早段低開139點，報27212點已屬半日高位，其後內地公布8月工業、固投及零售數據，全部差過預期，恒指一度急跌376點，二萬七關亦失守，低見26976點。不過恒指喺50日線(26944點)有支持，二萬七關失而復得。恒指中午報收27079點，跌273；國指報收10588點，跌98點。

重磅藍籌股普遍受壓，騰訊(00700)跌2.2%，但暫時仍守住340元都算係咁；至於阿Man長線仍睇好嘅友邦(01299)，今日半日跌1.6%，但暫時股價企唔穩喺80元，就算想買貨都未使心急。至於港交所(00388)向倫交所求愛不成，被閃電拒愛，市場認為港交所或出招敵意收購，強搶民女，但對港交所嚟講絕對唔係好事，股價半日跌2.1%。

沙地產油設施受襲，油價急升推動三桶油做好，中石油(00857)揚5.5%；中石化(00386)升1.6%；中海油(00883)則飆6.2%，係升幅最大藍籌股，而其他油服務亦見資金追捧。不過阿Man就唔多信油價會因為呢個原因，飆升至美桶100美元，皆因侵侵已表示宣布正式授權釋放戰略石油儲備穩定原油市場，而沙特阿美雖然話要幾個禮拜先可以將全部產能恢復至正常水平，但大部份產能可以幾日內恢復，所以油價短暫急升後，未必可以一直企穩高位。油價能夠持續做好，主要係靠經濟表現支撐，若然經濟表現未如理想，油價亦難持續高企。

上周五阿Man講到明汽車股追唔過，話口未完，今日汽車股全線回吐，跌幅由1%至超過3%，話咗高追有伏，唔係阿Man刻意睇死呢個板塊，而係客觀環境令呢個板塊長期積弱。未知石油股高追會否同樣中伏，不過石油股相對汽車股呢個板塊更難炒，入場趁熱鬧要識執生。

提一提大家呢個星期日本、英國央行及聯儲局議息，喺歐央行上周大大力放水後，唔排除其他央行有樣學樣，雖然放水對股市利好，但放水背後嘅原因係經濟唔掂，股市對於各國央行積極行貨幣寬鬆政策嘅反應，可能未必咁正面，建議繼續採取較保守嘅入市政策。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)