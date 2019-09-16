港股直擊 即巿股評

內地8月經濟數據差過預期，加上油價今早急升，拖累港股曾挫376點，兩萬七關失而復得。

恒指低開139點，開報27212點，但已是今早高位所在，內地經濟數據比預期弱，累港股跌幅曾擴至376點，低見26976點，失守兩萬七，但50天線(約26945點)有支持，大市跌幅縮至三百點內。恒指半日收造27079點，跌273點或1%；國企指數午造10588點，跌98點或0.92%，大市半日成交450億元。

中國8月份工業增加值、固定資產投資及零售增速，全遜於市場預期，其中工業增加值按年增長4.4%，固定資產投資僅按年增長5.5%，社會消費品零售總額則升7.5%，比市場預期的5.2%、5.7%及7.9%弱。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)跌2.2%；友邦(01299)跌1.6%；港交所(00388)被倫敦證券交易拒絕收購，市場料會敵意收購，半日降2.1%；平保(02318)跌1.1%；國壽(02628)降2.2%；工行(01398)走低0.9%；蒙牛(02319)高溢價收購澳洲乳企Bellamy's，中午挫2.9%；美國十年債息回升至近1.9厘，滙控(00005)逆市升0.4%。

焦點板塊

石油相關股：期油今早因早前沙地阿拉伯設施受襲撃刺激，布蘭特期油今早曾爆升19.5%，推動石油相關股造好，中石油(00857)揚5.5%；中石化(00386)升1.6%；中海油(00883)則飆6.2%，為升幅最大藍籌；陽光油砂(02012)炒高9.6%；中石化油服(01033)急揚5.9%；中海油服(02883)升2.3%；華油(01251)升3%；海隆(01623)漲1.1%；安東(03337)彈升4.8%；宏華(00196)漲3.7%。

航空股：油價抽升，航空股應聲下挫，東航(00670)挫5%；南航(01055)跌4.5%；國航(00753)跌4.4%；國泰(00293)則降3.9%。

汽車股：上周因貴陽取消限購令汽車股跑出，惟今早大致回吐，吉利(00175)挫3.7%，為包尾藍籌及國指成分股；長汽(02333)跌1.9%；北汽(01958)跌1%；廣汽(02238)跌1.6%；華晨(01114)降2.9%；比亞迪(01211)跌1.2%；但東風(00489)升1.8%。

焦點股份

易鑫(02858)：控股股東易車獲騰訊(00700)及黑馬資本提出的收購，連帶易鑫也勁升31.6%，成交有2.3億元。

第一視頻(00082)：已開展線下體育彩票零售業務商業營運，中午爆升50.35%。