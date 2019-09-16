港股直擊 即巿股評

依家10點14分，其實今朝一早已經返咗嚟，不過就係一返嚟公司個email過咗期但又改唔到password，搞咗一大朝早以為可以自已搞掂 ，結果都係send email問大秘書小姐就算，呢啲嘢下次都唔好自己嚟。

上個星期五(9月23日)喺【輪證贏家】推咗隻恒指牛(55554)，但講到明只限day trade用，結果噚日下晝喺公司執緊位時，見到個市無啦啦彈升逾200點，心諗：(55554)如果有落場嘅話，呢個時候就應該可以食得啦。(如果嘛，咪就係無囉...)

上個星期都有講過恒指喺上個星期咁吽，喺恒指波幅指數(VHSI)裡面反映到出嚟，但配合上個星期見嘅牛熊證街貨圖，其於市場上無適合嘅貼牛產品，就算日線圖見下方SlowSTC(14,3)已經上到超買水平，但都唔敢開熊住，呢個亦係主要原因，直至到上個星期末段，牛證街貨上方出到26600至26699點，去到呢層先至叫做將牛熊街貨差距收窄返。

今日再睇牛熊證街貨圖，用最貼價熊證27300至27399點同下方貼價牛證26600至26699點計中間位，(27300+26699)/2=26999.5，依家10點32分，恒指做緊27035點，跌317點；跌幾多當然係重點，但恒指依家企喺牛熊中間位亦係另一個重點。

事實上，今朝恒指開市只係跌百零點啫，到依家跌夠300點有多，下方條50天線(26944點)仍然撐得住。同步地由於恒指都行返條「上升軌」出嚟，所以10天線(26726點)同20天線(26300點)都呈上，特別係條10天線，同50天線嘅距離相差218點，明白到上方條100天線(27568點)同250天線(27375點)距離都好近(有193點)

，但倒底上方100天線穿250天線嘅「死亡交叉」快啲，定下面10天線升穿50天線「黃金交叉」快啲？咁無稜兩可嘅情況之下就更係唔好落注啦，一落就等於買大細咁，更何況恒指企喺牛熊街貨中間位嘛，就姑且睇吓大市係咪跟日線圖嘅SlowSTC(14,3)齊上齊落。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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