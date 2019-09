港股直擊 即巿股評

港交所(00388)曾挫2.7%,見234.4元逾一個月低,現跌1.9%,成交額9.13億元。

集團公布向英國倫敦證券交易所提出併購計劃後短短兩日,正式遭到對方拒絕。

倫交所列出四大反對原因,分別是併購建議不符其發展策略、方案可行性低、以股權為主的收購方式不吸引,以及併購所能創造價值不高,故此董事會一致決定拒絕相關併購提議,更直指併購方案「具根本性缺陷及沒有價值作進一步接觸」(given its fundamental flaws, sees no merit in further engagement)。

不過港交所明言不放棄,指已就收購計劃進行詳盡準備工作,曾與相關監管機構及決策者進行初步的建設性討論,認為倫交所的股東應有機會詳細分析兩項交易,並會繼續與他們接洽,即港交所將繞過公司直接向其股東進行游說,意味很可能展開敵意收購。

路透引述消息稱,港交所未來數周已安排一系列會議,直接聯絡倫交所的主要股東,相信敵意收購的機會增加。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股,歡迎免費試用。