香港財經 港股直擊

港交所(00388)提出併購倫敦交易所遭拒絕後，據報未來數周將與倫交所主要股東會面，意味敵意收購的機會增加。

路透引述消息稱，港交所未來數周已安排一系列會議，直接聯絡倫交所的主要股東，相信敵意收購的機會增加。其中一名倫交所首25大股東透露，本月稍後與港交所代表見面。

有部分基金股東雖已表明，傾向支持倫交所收購資訊供應商Refinitiv，而不是與港交所合併，不過，倫交所最大股東、持股約一成的卡塔爾投資局拒絕評論兩宗交易。

接近港交所的消息稱，有信心部分倫交所股東有興趣接受併購，相信仍有機會收購成功，倫交所首20大股東中，15名股東其實亦在港交所有持股。

英國《金融時報》報道，港交所有三周時間發出正式收購要約，在此期間它將向倫交所股東發起魅力攻勢。港交所已安排了與倫交所股東及英國監管機構的一輪會議，努力說服這家英國集團的董事會放軟其立場。港交所最遲必須在10月9日決定是否發出正式收購要約。

據三位知情人士透露，在接洽倫交所之前，港交所與英國金融行為監管局(FCA)、英國併購委員會及英國央行等英國監管機構及政界人士進行了討論。

《周日倫敦時報》引述知情人士透露，港交所與倫交所股東會面時，計劃主要批評Refinitiv業績低增長，且背負沉重債務，是欠佳的收購，港交所要求放棄收購Refinitiv是正確的選擇。