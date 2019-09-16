即巿股評 港股直擊

恒指上周五高開高走，全日波幅291點。恒指收報27352點，升265點或0.98%，成交金額576.79億元。國指收報 10687點，升95點或0.9%；上證收報3031點，升22點或0.75%。三項指數都向好，以港股走勢相對較佳。

恒指最高升至27366點，再創8月2日以來高位，並補回部分當天出現之下趺裂口。不過，指數升至250 SMA 前有阻力，若後市能升破此水平，市況有望進一步造好。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱，並與指數背馳。全日上升股份 1095隻，下跌465隻，整體市況向好。

倫敦證券交易所董事會一致拒絕港交所 (00388)提出的併購建議，原因是鑑於基本缺陷，認為沒有必要進一步接洽。倫交所又認為收購Refinitiv符合倫敦交易所業務戰略目標。

易鑫(02858)公布控股股東易車早前收到騰訊(00700) 及黑馬資本洽購建議，擬以每股16美元，收購易車流通股份及美國預託證券。若果交易落實，易車的法定控制權將有變動，買家將獲得易鑫的控制股，將要就所有已發行易鑫股份提出可能要約。易鑫將於今早復牌。

沙特阿拉伯的國營石油設施遭到無人機攻擊，引起大火，導致沙特每日原油供應減少570萬桶，可能影響沙特一半的石油產量。能源大臣表示，將會動用龐大的石油儲備，填補供應。特朗普在社交網站又貼文說，已經授權在必要時，動用美國的戰略石油儲備，以保障市場供應穩定。消息使國際油價上升，料利油企有利好影響。

本周中美工作層級貿易談判，在此之前，美國農業部在美東時間13日證實，中國民間進口商購買了20.4萬噸美國大豆，以緩合當前貿易戰僵局。中方日前更做出重大讓步，宣布排除對美國大豆、豬肉等農產品加徵關稅。

投資者憧憬中美貿易關係緩和，上周五美股三大指數個別發展。今早亞太股市向好，夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恆指走勢偏淡，至尾市才反彈，阻力參考為 250 SMA (約27375)。

個股

光宇國際集團科技(01043)的主要業務為在中國從事銷售密封鉛酸蓄電池及相關配件、鋰離子電池及鎳電池。

集團在2019年中期錄得來自持續經營業務之營業額約為人民幣8.54億元，同比下降50%，原因之一是去年印度的電信運營商供貨集中在上半年，今年他們把部份上半年的訂單推遲到下半年發貨。另一原因是2018年期間出售了一家聯營企業而產生人民幣2.42億元收益。集團中期業績轉盈為虧，股東應佔虧損約為人民幣3341萬元。

集團預計新能源電動車的價格於2019年下半年見底，而需求將回復增長。另根據手頭訂單和現時市場情況，動力電池下半年的交貨量和銷售收入預計比上半年增長，料有助業績改善。

集團現價市盈率 3.185倍。股份上日收報 1.88元，上望 2.42元，止損設於1.65元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師