中國商務部和美國貿易代表辦公室(USTR)較早前同意,10初在華盛頓舉行的第13輪中美高級別經貿磋商還未敲定日子,雙方均先行釋出善意,國務院關稅稅則委員會上周三(11日)宣布,豁免一批合共16項美國商品加徵關稅,9月17日生效,為期一年,清單內的商品直至明年9月16日不會因為中國反制美國貿易戰措施而加徵關稅。委員會將繼續開展對美國商品加徵關稅豁免工作,有關清單將適時公布。

美國方面,總統特朗普上周四表示,這是中方展示善意的姿態,亦是很大的動作。他其後在Twitter宣布,應中國副總理劉鶴的要求,加上10月1日是中國70周年國慶,我們為表善意,將原訂於當日生效的就總值2500億美元中國貨加徵關稅(由25%提升至30%)行動,推遲至10月15日實施。副總理劉鶴在北京接見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格(Evan Greenberg)時表示,美方推遲10月1日加徵關稅,中方對此表示歡迎,雙方工作層級將於本周(16日開始)見面,圍繞貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題,進行認真交流。

雙方工作層級人員會面,顯然是為10月初的第13輪中美高級別經貿磋商做好準備。不過,中國給予首批美國16項商品加徵關稅一年豁免期,只換來延後半個月向2500億美元貨品(進一步)加徵關稅。以時間來計算,美方的回報差不多是「你敬我一尺,我敬你半寸」,於「禮數」而言,非常不對稱。

此外,有關彭博引述消息人士指美國部分高級貿易顧問近日討論向中國提出臨時貿易協議的報道,特朗普上周四在白宮告訴記者說「我見很多分析員講到臨時協議,意思是先處理容易的部分,但(談判)並無難易之分,只會是有或沒有協議。但我認為有些點子也不妨考慮。」(I see a lot of analysts are saying an interim deal—meaning we’ll do pieces of it, the easy ones first. But there’s no easy or hard. There’s a deal or there’s not a deal. But it’s something we would consider, I guess.)。侵侵對臨時協議似乎不太熱心。

綜合分析,第13輪中美高級別經貿磋商,暫不宜寄望過高,能夠達成臨時協議、使關稅戰不致升溫已是上上大吉。

港股方面,恒指上周三受到中國在關稅戰首先釋出善意的消息而急升,翌日稍作整固,到周五以27352的接近全日高位(27366點)收市,一周錄得662點或2.48%升幅。

恒指在9月11日「搏拳實錄」提到的短線見底的基礎上,乘勢挑戰8月2日的大型下跌裂口(27495和27043點)的技術阻力。值得注意的是,恒指已連續三日位於以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之上收市,短線已然超買。估計中美關稅戰「互讓」的消息或會被sell on fact,恒指需要回調整固才有望突破8月2日的下跌裂口。

老徐